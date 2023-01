Eric Lionel ORMELIA WEB INDUSTRIE (PEREZ)

ORMELIA WEB INDUSTRIE (OWI) est créée en 2020 par Eric Lionel PEREZ son fondateur. Cest un inventeur et industriel toulousain, pionnier de lhébergement web et des NTIC en France. Dans son parcours atypique et dexpérience, Février 1997 il crée une entreprise individuelle et son fond de commerce, sous lenseigne commerciale « NFRANCE CONSEIL », il est lactionnaire fondateur de cette start-up. Il développe des filiales et un réseau de 300 revendeurs qui comptera près de 300 000 clients dans le monde. La société devient lune des premières sociétés françaises dhébergement de sites internet. En 1999-2000, 75 % de la clientèle du grand sud-ouest était hébergée chez NFrance, 3e hébergeur de France. A lépoque OVH était 7e hébergeur au monde, aujourdhui OVH est le 3e hébergeur au monde.



En plus de lhébergement web, NFrance propose dautres services : développement dapplications, sécurité et administration serveur, internet/intranet et extranet, sous unix et linux. Avec sa société Nfrance, il innove et lance le premier site de lemploi en Europe, loffre et la demande entièrement gratuite, ainsi que le premier serveur à domicile via les premières connexions ADSL de lépoque.



Cette année en avril 2020, lexpérience du monde des affaires et la conscience dEric Lionel PEREZ le poussent à développer le nano-serveur à domicile WaouW, lobjectif est de rendre lautonomie, la liberté et de réduire collectivement la pollution numérique mondiale.



Léquipe dORMELIA WEB INDUSTRIE et ses partenaires sengagent en prenant des mesures pour développer le plus rapidement possible cette nouvelle solution dhébergement à domicile WaouW.