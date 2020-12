Eric MAILLIOTTE

Après plus de trois années de développement effréné, nos produits sont arrivés à maturité.

SirFull se recentrant sur son activité exclusive de l’édition de logiciel .Il m’est paru opportun de rejoindre l’équipe du service industrie de Bureau Veritas Alsace – Nord Franche – comté et de reprendre mon activité de chargé d’affaire Pression & Soudage , chargé du développement Nord Alsace .



Merci à tous ceux qui ont ou qui feront confiance aux produits SirFull .



Merci à tous ceux qui solliciteront le Bureau Véritas pour les missions de QMOAP , QOAP , QMOS , QS , Equipements Sous Pression Neuf ou En service , Canalisations ,Structures Métalliques , Suivis métallurgiques , Inspection Seconde et Tierce partie , Ressuages et toutes assistances techniques associées .

A bientôt





Mes compétences :

Métallurgie

Directive des equipements sous pressions

Pression

Arrété Ministériel du 15 Mars 2000

Soudage

Opiniâtreté et amitié

Expert

Chaudronnerie

Tuyauterie

Logiciel VDB™

Inspection réglementaire

EN1090

Canalisations de Transport

Réglement EU305/2011 Structures Métalliques

PED 97/23 Pression

AWS D1.1

Râleur

Pétrochimie

Maintenance industrielle

Offshoring

Mécanique

Montage - Levage

EN 15085 Ferroviaire

Equipements sous pression

Réglementation ESP

PM2i - Plan de Modernisation des Installations Ind

Nucléaire ESP - ESPN

PED 2014/68/UE

Cofrend Ressuage Niveau 2

Cofrend Visuel Indirect Niveau 2