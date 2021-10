Eric MALEMANCHE

Diplômé de l'école Louis Lumière, Photographe Professionnel depuis 1985, j'ai travaillé pour quelques studios de photographie publicitaire et industrielle puis j'ai collaboré avec Science et Vie pendant plusieurs années en réalisant de nombreuses couvertures et en illustrant de nombreux articles pour le groupe Excelsior Publications. Après deux années de création photographique dans le milieu de la mode (Zapa, Carbur, Franck Rausch), je me suis lancé dans une aventure collective en créant le groupe ENCRE NOIRE qui a bousculé la photographie de mariage dans les années 90/2000.



Depuis 2010 je me suis recentré sur mes clients CORPORATE. Je réalise des portraits de Leadership (COMEX, CODIR), des trombinoscopes de collaborateurs, des reportages en entreprise et je couvre des événements professionnels (colloques, séminaires, conventions, etc.).

https://www.encrenoire-corporate.com

J'ai la chance de collaborer avec des enseignes comme Thales, Orano, Nexans , les Galeries-Lafayette, Moet-Hennessy, Sodexo, Euler-Hermes, Picard, Sopra-Steria, Devoteam, Numeum, La Fondation ARC...



En parallèle à cette activité corporate, j'attise ma passion pour mon métier par des sujets personnels axés sur les relations humaines et notamment un grand sujet au long cours sur le Temps Libre et la Vacance ...

https://www.ericmalemanche.com