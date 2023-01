Eric MARIE

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique , j’ai commencé ma carrière en tant que ingénieur études durant 4 ans au sein d’une grande entreprise (GIMA – 1500 pers. filiale Renault ) avant de me tourner vers une PME( VOISIN SA 100 pers.) pour prendre en charge et encadrer l’activité études depuis plus de 12 ans , une double expérience enrichissante , qui me permet de cumuler une forte compétence technique dans le domaine de la mécanique et électrique…



Mes compétences :

Électrique

Intégration

Mécanique

Metalurgie

SolidWorks

Soudure

Tôlerie

Gestion de projet

Transport ferroviaire

Soudage

Electronique

Electricité

Logiciel embarqué

Electrotechnique

Tramway

Essais et mesures

Analyse de risques