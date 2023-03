Eric MARIE

Bonjour,



Aujourd’hui, mon objectif,

C’est de mettre à profit mes compétences et contribuer au développement et l’amélioration de résultat d’une entreprise de ma région.

Ma carrière professionnelle de management international dans le monde du semi-conducteur m’a permis d’acquérir et de développer le sens des responsabilités et de la compétitivité dans la gestion humaine et des projets.

Toujours motivé, efficace, je suis une personne de confiance, en recherche permanente d’amélioration de performance pour le groupe et la société pour qui je travaille.

Mes forces et mes valeurs font de moi la personne par qui les choses arrivent : travailleur, entreprenant, persévérant, capable de motiver et entraîner les hommes à atteindre les objectifs.

J’adore les challenges.





Mes compétences :

Management d’équipes HW, FW et System Validation,

Recherche et amélioration continue de la performan

Coaching, évolution de carrière et amélioration de

Conduite de l’amélioration et de l’optimisation de