éric MARTY

Professeur de Danses Sociales, certifié Art option Danse.



Associations et Écoles de Danses actuelles :

Dans'émoi à St-Viance (19240), Club de Cosnac (19360), CCS Egletons (19300), Nav'y'Danse à Naves (19460), Familles Rurales à St-Privat (19220)



Anciennement :

Reissa à Assier (46320), Lesscale à Lucé (28110), Ecole Mathilde Libeau à Dreux (28100)



* Danses de Salon, Danses Latines, Danses Traditionnelles et Anciennes

* Cours collectifs ou Particuliers, Animations de Stages ou de Soirées, Préparation de Bals ou de Fêtes, Chorégraphies de Spectacles ou de Galas.

* Salsa, Tango, Rock, Bachata, Valses, Kizomba, Cha Cha Cha, Rumba, Quick Step, Samba, Mazurka, Kuduro, Paso Doble, Madisson, Danses en Ligne...



* Producteur de Safran du Quercy, Parc Naturel des Causses du Quercy



* Professeur Agrégé d'Éducation Physique et Sportive.