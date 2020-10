Eric MAUBOUSSIN

Directeur artistique print / digital / UI-UX, graphiste expert, je conçois vos interfaces utilisateurs → contactez-moi



Du design de produit grand public à la création de sites internet et d’applications digitales, j’ai gardé les principes fondamentaux du design (Design thinking - Design global...) en privilégiant toujours l’usage, le parcours et l'expérience utilisateur (UX), la facilité d’utilisation, la clarté et la simplicité graphique dans la conception des interfaces (UI).

De la scénarisation de parcours utilisateurs à la modélisation des wireframe d'interface et à la création des maquettes graphiques avec les outils Adobe, j’ai également favorisé un parcours pavé d’interactions et de codes pour offrir une meilleur expérience de l’utilisateur final.

Je souhaite continuer à m'épanouir professionnellement en tant que directeur artistique digital et print et concevoir des applications centrées sur les besoins de l'utilisateur.



Mes compétences :

Graphiste web

Graphiste Print

WebDesign

Charte graphique

Création

Photoshop

HTML

Ergonomie

Référencement naturel

CSS

Illustrator

Video

Infographiste

Web design

Graphisme

Internet

Design

User interface design

Wireframe

Adobe XD