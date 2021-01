Eric MINOT

15 ans d'expérience en tant que dessinateur projeteur courants faibles me permettent de me positionner en tant qu'expert dans mon domaine. Je suis spécialisé dans le secteur du BTP : laboratoires pharmaceutiques, hôpitaux, EHPAD, écoles, universités, grandes entreprises, sites à haute sécurité. J'ai également fait de la synthèse sur un site de 90 000m² sur Autocad en 2008 et en 2018, sur un site de 45000 m² sur Revit. Je vous apporte ma méthodologie de travail, ma persévérance et mon esprit d'équipe ! Actuellement, je suis à votre écoute pour de nouvelles missions. J'ai eu l'occasion de participer à la mise en place d'une plate-forme BIM360 durant les 8 derniers mois afin d'optimiser les méthodes de travail.



Mes compétences :

Opérateur de synthèse

BIM référent

Gestion-Administration et Utilisation d'une plate-forme BIM360.

Modeleur BIM

CAO/DAO Autocad

Sécurité incendie

Réseaux informatiques & sécurité

Vidéosurveillance

Contrôle accès

Intrusion

Revit 2015 à 2020.

Réaliser des quantitatifs et des métrés

Effectuer des relevés chantier et participer aux etudes

Constituer le dossier final DOE remis au client et

Elaborer et mettre à jour un dossier technique

Préparation de dossier de contrôle et d'essai

Réalisation de travaux complémentaires sur bâtiment

Concevoir des plans , synoptiques et schémas

Dimensionnement des chemins de câbles en fonction des besoins

Trouver des solutions techniques et d'optimisation

Lire des plans Gros-Oeuvres afin de pouvoir définir les besoins du lot ELE

Lire un CCTP et le traduire pour définir les synoptiques