Passionné par linformatique et Internet depuis ladolescence, jai pu, à la suite de mes études, en faire mon métier en me lançant en tant quindépendant dans la création et la gestion de sites web. Jai ensuite créé ma propre société en 2006 avant doccuper un poste demployé dès 2014. Je suis maintenant Project Manager dans la société WebstanZ, ainsi que formateur à lIFAPME.



