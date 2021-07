Eric PEUGNIEZ

Analyste fonctionnel et logiciel chevronné, soucieux du client et possédant une expérience de plus de 20 ans en conception d'applications innovantes et de bases de données évolutives, tourné vers la satisfaction des besoins de l'entreprise auxquels s'ajoute 6 années sur un projet mondial de passage à SAP.



Habitué à travailler dans de multiples contextes locaux et internationaux avec des interlocuteurs francophone et anglophone à tous les niveaux hiérarchiques.





Mes compétences :

Informatique

Agile

Anglais courant

Sap mm

Iseries

Bases de données

SAP R/3

SAP Roles et Autorisations

SAP SRM

DB2 et SQL

RPG ILE

AS400