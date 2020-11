Eric PINSON

Consultant expérimenté sur les achats stratégiques et non stratégiques, j’ai fondé COSTBETTER début 2012.



Par la connaissance des marchés et des niveaux tarifaires rencontrés, nous travaillons à l’augmentation de la performance de nos clients par la réduction des coûts sur tous les budgets achat. Ces missions d’optimisation des achats sont menées conjointement avec les équipes internes.



Nous accompagnons les entreprises lors du déploiement des plans d’économies préconisés, en réalisant un suivi sur la durée.



Nos prestations sont rémunérées exclusivement au résultat.





Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi client

Audit achat

Conduite du changement

Optimisation des coûts