Après plusieurs années d'expertise dans la sécurité, au sein de bureaux de contrôle, j'ai créé la société ERSSI il y a 10 ans, spécialisée dans la sécurité incendie, les missions de Coordination SSI et les études d'installations Electriques Courant Forts et faible.



Etant titulaire de l'attestation de compétences Coordinateur SSI du CNPP depuis 2001



Le siège social est dans le sud Ouest à Bordeaux (33) mais nous sommes présent et nous intervenons dans toutes la France.



Nos coordonnées pour nous contacter / Tèl : +33 9-81-11-75-50





Formation :



Formation Commerciale, Management et Dynamique du Dialogue

BTS Electrotechnique - BAC F3 - CAP/BEP Electrotechnique

Attestation de compétence Coordinateur SSI du CNPP en 2001



Mes compétences :

Commercial

Dirigeant entreprise

Coordinateur SSI

Électrotechnique

Electricité HT/BT/MT

Ingénierie

Sécurité incendie

Direction commerciale

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre

Connaissances des produits SSI

Réglementation ERP

Maîtrise d'oeuvre en sécurité incendie