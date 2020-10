Eric PRUVOST

Www.mathsplusun.com



Mon expérience se situe à la fois dans l'industrie, la recherche et l'enseignement et en parallèle dans le milieu artistique. J'ai étudié principalement au sein de trois établissements : l'ENSEA, Supélec et Télécom ParisTech.



J'ai travaillé dix ans à l'international au sein du groupe Thalès. J'ai mené un travail de recherche sur l'imprécision et l'incertitude de l'information en milieu industriel principalement à l'aide d'outils mathématiques comme la théorie des sous-ensembles flous et la théorie des possibilités (une alternative déterministe à la théorie des probabilités).



Pendant cette période, j'ai été représentant de l'industrie française à l'OTAN dans le cadre d'un groupe de travail consacré à l'échange et au partage d'informations numériques sur tout le cycle de vie des grands contrats.



Toujours dans cette période, j'ai été co-fondateur avec Yvon Pesqueux puis président du club génie décisionnel, association ECRIN (Echange Coopération Recherche INdustrie). Le club était composé de directeurs de recherche du CNRS et de cadres dirigeants de grandes entreprises.



En 1998, j'ai créé avec Jean-Paul Ferrand et Jean-Pierre Brun (ancien agent de Claude Nougaro) Planète Andalucia, salle de spectacle dédiée au flamenco qui devient vite la référence française du genre. En 2008, Planète Andalucia fête ses dix ans en présence de Claude Bartolone, Martin Hirsch et Dominique Voynet.



Depuis plusieurs années, je suis enseignant chercheur indépendant. Mes recherches concernent les mathématiques et l'intelligence artificielle (réseaux de neurones, théorie des catégories, algèbre tensorielle...). Je donne également des cours de mathématiques niveaux lycée, Bac+1 et Bac+2.



