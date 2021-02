Eric R.t. VIDAL

Quelle est votre problématique de marketing / communication multi-canal à l'international et comment puis-je vous accompagner?

Comment puis-je assister votre agence ou votre marque à Paris, en région PACA, Bruxelles, Genève, ou Barcelone si vous souhaitez augmenter votre visibilité et vos parts de marché Nord-Américain ou Asiatique?



En tant que Consultant Senior en Marketing Transversal & Planning Stratégique Digital, je supervise depuis +20 ans, des projets complexes de communication intégrale: B2B & B2C, institutionelle, de design & création d'image de marque, ainsi que des programmes purement digitaux avec iCUBE-DIGITAL (basé à NYC), mais aussi via un réseau de partenaires-experts à l'international. Les projets que je gère sont de taille variable, pour des secteurs de grande consommation, aussi bien que technologique ou haut de gamme.



Mon expérience d'intervention s'étend des Etats-Unis (14 ans), en passant par la France (2 ans), et jusqu'à Hong Kong, Asie du sud-est & Tokyo (+10 ans dans la zone APAC). Contactez-moi si vous offrez une opportunité managériale, de coaching/mentoring de vos équipes, et/ou souhaitez vous développer hors France Métropolitaine.



Contactez-moi ici ou Eric [AT] icube-newyork [DOT] com - Actuellement basé à Nice - Sophia-Antipolis, Paris et Londres.



Mes compétences :

Marketing multicanal

Branding

Social media

Business strategy

Strategic planning

Luxury

FMCG

Technology

Europe

France

Etats Unis

UK

Asia

Hong Kong

Hanoï

Japon

Web

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Stratégie digitale

Coaching de dirigeants

Mentoring des Equipes internes ou distribuées