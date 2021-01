Eric SAMSON

D'abord dans l'Allier (03), puis en région Centre-Val de Loire, mon parcours professionnel s'oriente vers l'animation de groupes de travail, la gestion de projets autour de thématiques liées à l'environnement, à l'éducation à l'environnement et au développement durable et plus spécifiquement en lien avec la communication. Au cours de mes fonctions j'ai ainsi pu travailler étroitement avec des acteurs régionaux mais aussi nationaux, des acteurs dans le domaine de lenvironnement mais aussi de léducation, de la santé ou de léconomie sociale et solidaire. De la réalisation de communiqués et dossiers de presse à la mise à jour de sites internet, en passant par lorganisation de passages médias ou la conception doutils de communication, l'édition de publications ou la réflexion globale sur la mise en place de la stratégie de communication, mon expérience sest ainsi forgée dannées en années avec ce souhait de travailler en multi-acteurs. Ces compétences ainsi acquises et développées sont alors mises au service de structures que je peux accompagner professionnellement.

Fortement impliqué dans le milieu associatif par conviction avant tout personnelle mais me servant professionnellement, mon réseau se construit de par mes adhésions et participations notamment au réseau national d'éducation à l'environnement (Réseau Ecole et Nature), à l'association nationale des Journalistes-écrivains pour la Nature et l'Ecologie (JNE) dont je suis administrateur, ou encore au Club de la Presse du Val de Loire (CPVL).

Cette expression « éducation à lenvironnement » qui m'accompagne depuis mon entrée dans la vie active est porteuse de valeurs qui me sont chères. Elle prend alors le mot environnement non pas comme une relation Homme/Nature mais comme le rapport de lhomme avec le milieu dans lequel il vit. Le respect, certes de lenvironnement, mais aussi des autres, des générations futures, du vivant avec un esprit de tolérance, douverture et dhumilité qui y sont donc implicitement mais fortement liés.

Mon expérience m'a mené à mon poste actuel de chargé de mission en Éducation à l'environnement au Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. C'est alors un nouveau fonctionnement, de nouvelles façons de travailler, qui s'associent très bien à mon souhait de faire avancer une société que que je désire actrice et responsable de ses actes. Un métier au service de la collectivité.



Mes compétences :

photographie

environnement

réseau

développement durable

communication

éducation

écologie

Relations Presse

EEDD

Gestion de projets

Animation de réunions