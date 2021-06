Eric TAIEB

J'ai une expérience de 18 ans dans le monde de la finance, j'ai commencé par le back office pour évoluer assez rapidement vers le front office pour être en relation directe avec les investisseurs. Mon expérience dans le monde de la bourse me permet de sélectionner les meilleurs placements en assurance-vie. j'analyse assez rapidement les besoins de mes clients et j'essaye de répondre le plus justement à ses attentes. je vends aujourd'hui des assurances(mutuelles, prévoyance,compléments retraite) et des crédits. j'ai sélectionné des fournisseurs en fonction de la qualité de leurs produits et de l'efficacité de leur back office. je suis assez réactif, et j'accompagne mes clients avec le plus grand sérieux.

j'ai des qualités de négociateur reconnu, ceci est très utile notamment pour la recherche d'un crédit.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Mutuelle Sante

Retraite

Santé