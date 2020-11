Eric THIMON

Dirigeant iSALINE SAS



J'assure un accompagnement opérationnel et durable pour renforcer la performance des PME sur le plan Commercial et/ou Technique:



UNE EXPERTISE en Temps Partagé

AU JUSTE COUT,

POUR DES ACTIONS SUIVIES ET REGULIERES.



Je répond à la CONTRAINTE DU TEMPS DU DIRIGEANT.

J'apporte une EXPERTISE et une RESSOURCE COMPLEMENTAIRE au service de l'entreprise.

JE VAIS A L'ESSENTIEL ET LES RESULTATS SONT LA !

Echanger lors d'un premier contact …. c’est déjà entrer en action .



Mes compétences :

Direction commerciale

Direction générale

Ingénierie

Développement commercial

MACHINES SPECIALES

Mécanique

Prospection commerciale

Direction de projet

Conseil