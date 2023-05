Eric VAN OPPENS

Nouvelle experience en Coree du Sud depuis le 1er juillet 2011 comme CEO Novartis Korea, 2eme societe pharmaceutique la plus importante du pays.

Ventes annuelles: 600 millions de Dollars.



Base a Manille, Philippines, entre Fevrier 2009 et Juin 2011. En charge de la Direction Generale de Novartis Philippines, filiale regroupant plus de 300 personnes. Dirige la Region de l'Asie du Sud-Est, regroupant les Philippines, Singapour, l'Indonesie, le Pakistan et le Bangladesh.

Novartis est en 2009 la multinationale gagnant le plus de parts de marche sur l'ensemble de ces 5 marches.



2006-2008: Directeur Marketing pour la Region Asie/Moyen-Orient/Afrique, base au Siege de Novartis a Bale en Suisse (3 ans).

2005-2006: Base au Maroc a Casablanca comme Directeur de la Region Afrique du Nord (Maroc/Algerie/Tunisie) pour Novartis egalement.

Novartis a enregistre le plus fort gain de parts de marche au Maghreb pendant cette periode, et la meilleure performance parmi les multinationales.



Leadership of multidisciplinary teams

Collaborative