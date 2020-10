Erick Delahaie CAPITAL ARIIX MLM

Bonjour,



Voici un petit résumé de mon parcours professionnel...



J'ai travaillé durant près de 15 années pour une société des Alpes-Maritimes dans 3 secteurs différents. Accessoirement, Mobilier de Jardin et Ball-Trap, puis plus de 12 années dans le bâtiment. En ce qui concerne les postes occupés durant cette période, ce fût Commercial Sédentaire, puis Responsable Export, DAF (Directeur Administratif et Financier) pour terminer en tant que Directeur Commercial.



A la suite de quoi, j'ai fait le choix d'emprunter une autre voie en me mettant à mon compte durant plus de 11 ans. Cette période m'a permis de me former à la comptabilité, l'infographie et de consolider mes compétences et connaissances dans le domaine du Commerce International et d'internet en créant mes propres sites Web, référencements naturels, bases de données, etc.



Depuis 6 ans, j'ai choisi une voie totalement différente car au tournant de ma vie, j'avais envie et besoin de me réaliser en me consacrant aux autres. Un besoin viscérale, de travailler dans le domaine de la santé, l'anti-âge, le Bien-Être et le mieux vivre...



J'ai donc rejoint le Marketing Relationnel (MLM) qui correspond parfaitement à cette attente puisque qu'en travaillant dans le domaine de la Forme, la Vitalité, le Bien-être et la Santé avec des sociétés à la pointe de la technologie. Objectif : Permettre à mes clients de pouvoir obtenir des produits de qualité, efficaces et principalement naturels.



En plus de cela et dans le développement de mon réseau, j'ai la chance et le bonheur de pouvoir accompagner des distributeurs partenaires dans leur quête de réussite professionnelle, d'accomplissement personnel et d'épanouissement financier.



Je suis donc parvenu aujourd'hui à trouver cette vocation qui me donne la possibilité de rencontrer et côtoyer de nombreuses personnes formidables et exceptionnelles avec lesquelles nous travaillons en professionnels et dans la bonne humeur...



