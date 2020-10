Erick ERICK BERNARD (BERNARD )

Artiste, comédien , humoriste, homme de radio (animateur de radio pendant 17 ans) Plusieurs One man show a mon actif... Aujourd'hui je réalise des sketchs humoristiques (très courts) en vidéo que je diffuse sur le Web et les réseaux sociaux et que vous pouvez visionnez sur mon site personnel www.matelesurlenet.com ou sur www.dailymotion.com/ericko75



Mes compétences :

Musicien

Comédien

Création artistique

Comédie

Mise en scène

Animation radio

Montage audio

Production audiovisuelle