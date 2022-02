Erick WOJTAS

De formation Telecoms et courants faibles en 1983,

J'ai évolué dans le secteur du courant faible et de la téléphonie jusqu'en 1995.



De simple monteur/câbleur à Technicien de maintenance

(Cofratel,ETDE réseau de communications Tech IV 3) Spécialisé sur la gamme Telic Alcatel puis MATRA et d'autres systemes Siemens etc ...



Avec des formations, dans les diverses structures ou j'ai pu évoluer, je suis devenu expert en PABX Grande capicité.En 1986 le début de la GTC avec le concept de BULL ensuite les installations incendie (MATTER&PLAT) et intrusions Septam Talco ARITECH



Réalisations de simples installations à de grands sites



En intégrant des structures en courants forts et courants faibles, j'ai participé et géré des chantiers en électricité.



Mes compétences :

Courants forts

Suivi de chantier

Organisation

Management

Télécommunications