Ericka ROBINE (ERICKA ROBINE)

Artiste Sonothérapiste

Service de médecine holistique et alternative

Je vous propose un espace de soin dans un cadre idyllique au calm, au porte de la ville de Nantes (20 min)

Les différents soins proposés:

- Sonothérapie (soins par le son) massage sonore / bain sonore collectif etc

- Soins Reiki

- Hypnose

- Sophrologie

(soon....Soins chamaniques )

#soundhealing #therapeuteholistique #therapeute #bathsound #hypnose #sophrologie

Je suis également auteure compositrice et interprète.

Titres en préparation pour la scène et la réalisation de l'EP (mini album de 5 chansons)