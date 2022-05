Erik DE MEEZEMAKER

• Plus de 20 ans d’expérience de la vente de services et produits novateurs à forte valeur ajoutée dans l’internet des Objets (IoT), le digital et les services

• Forte capacité de lancement et de développement de new business

• Expérience significative du management et de la gestion de Business Unit

• Forte adaptabilité produits et secteurs concurrentiels

• Attaché aux valeurs de réseau, d’équipe, d’initiative, d’investissement et de résultats