Erik FRÉMONT

Dans le cadre d'une reconversion professionnelle j'ai passé une formation électronique/informatique à l'AFPA de Saint Jean de Védas suivis d'un stage de technicien informatique chez Esprit PC à Saint Clément de Rivière. Suite à cela j'ai intégré l'école informatique EPSI Montpellier dans le but de poursuivre un cycle ingénieur en développement.



Diplômé d'un BTS Services Informatiques aux Organisations et du titre RNCP Niveau II " Administrateur Systèmes, Réseaux et Base de Données(ASRBD) ", je termine un master en alternance au sein de Vestas France .



Mes compétences :

MySQL

Microsoft Windows

Linux

JavaScript

Azure

Applications mobiles

Microsoft .NET

Conception UML

Xamarin

C#

Microsoft SQL Server