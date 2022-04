Erik HOSTEIN

Linghün Studio est une agence de communication visuelle et multimédia à fort potentiel créatif, graphique ,et interactif crée en 2005. La ligne directive de notre agence : faire preuve de bon sens et de pragmatisme sans pour autant sacrifier l'originalité, la créativité, l'authenticité et le sens du détail. De la création de l'identité d'une marque à la réalisation d'un site internet ce sont toutes ces valeurs qui nous servent de points de repères dans chacune de nos propositions. Passionnés constamment en veille mais toujours attentifs aux enjeux stratégiques de nos clients, nous avons le souhait d'apporter un conseil avisé, pédagogique qu'il soit technique ou créatif.

Nous assurons la maitrise d'oeuvre et/ou la réalisation de vos projets print / digitaux



Nos compétences :

Créativité, sens du détail, conseils techniques dans le divers domaines connexes (video, photo, solutions d'hébergement, referencement ) , gestion de projet web.



WEB : creation de sites, webapps, sites mobiles, création de contenus ( vidéos, animations didactiques et chiffres clefs, photos, visites virtuelles, emailing etc... )



PAO: (identité , logos, brochures, chartes graphiques, annonces presses, magazines....)



VIDÉO : animation et jingles vidéos, motion design...







Nos clients (entres autres): Euronews, SONY BMG,KAELIA // INSIGN (TenesolBox, Arbevel, Groupe DOUX ), Crédit Mutuel, ATMOSPHERIQUES EDITIONS ( label musical filiale universal ), NICOLE OLIVIER , GRAND AQUARIUM DE LYON, DDB NOUVEAU MONDE (annecy),CIC (en sous traitance agence BOLERO ), VALRHONA (en sous traitance agence BOLERO ), CGPME (en partenariat avec ENTRE PRISES & IMAGES et BLEU LASER(réalisation DVD sur le DIF), groupe Axotel ( hotellerie lyonnaise ),VeraChimie, Audiopigment, etc...



Notre site : http://www.linghun-studio.fr





Je suis actuellement et depuis la création ,le gérant de LINGHUN STUDIO avec mon associé Sebastien CHARVOLIN



Initialement de formation marketing, je me suis orienté rapidement vers le domaine de l'audiovisuel où j'ai découvert le webdesign en autodidacte. Après quelques années, et une formation de webdesigner plus tard, j'ai crée Linghun Studio.



J'ai en charge la gestion de projets et les relations commerciales avec nos prospects / clients.

Je prends en charge certaines étapes des réalisations ( animation motion, developpements AS3 , HTML , PHP, Javascript)

Enfin j'assure la partie administrative / gestion financière de l'agence.



Passionné de web et en apprentissage permanent, c'est finalement la gestion de projets et d'une equipe qui m'anime le plus aujourd'hui. En plus de 10 ans d'experience dans le domaine du web et quelques années au sein d'une entreprise de réalisation audiovisuelle, j'ai pu acquerir de bonnes connaissances dans les divers domaines liés au web et à la communication ( graphisme, programmation, real video, hebergement et reseaux, webmarketing, SEO et marketing) ce qui me permet de travailler efficacement avec les differents acteurs d'un projet quelque soit sa taille.



Mon associé Sébastien quant à lui gère chez Linghun, la création graphique print et web, les animations flash,









Mes compétences :

Gestion de projet

Communication visuelle

Modélisation 3d

Veille technologique

Montage vidéo

Infographiste

Motion designer

Développement web

Intégration HTML / CSS / Javascript

Gestion équipe production IT

Flash

Graphisme

Web

Pao

Motion design

Internet

Digital

Video