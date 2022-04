Erik NEZERAUD

DIRECTEUR GÉNÉRAL/FILIALES - FONCTION ou PROJET STRATÉGIQUE



Exp. de 20 ans - Industries et Ingénieries - France et International - Groupes et PME → 50 M€ | 500 p

Orienté développement, résultats et performance opérationnelle - Stratège et opérationnel - Force de proposition | Approche agile, lean et analytique - Leadership entrepreneurial et fédérateur - Multiculturel, adaptable à différents environnements.

Anglais performant - Vision de la digitalisation - Ingénieur d’École Centrale - Compétences commerciales, de gestion et marketing.



Mon expérience de 20 ans s’est construite en France et à l’international, au sein de groupes et de PMI, en industries, services et installations, dans un contexte de très forte digitalisation de la VA et des processus.



J'aurais plaisir à considérer tout projet auquel mon profil, mon expérience et ma personnalité puissent apporter une valeur ajoutée forte et me tiens disponible, à cet effet.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Définition | Pilotage de la stratégie (marketing, commerciale, industrielle)

. Création, intégration et rentabilisation de centres de profit multi-sites

. Pilotage de la performance financière (P&L, Cash-Flows, EBIT, budgets)

. Animation des organisations en Excellence Opérationnelle et Agile

. Accompagnement du changement en contexte de croissance organique et externe. Leader-organisateur de développement commercial.



. Direction de projets complexes à forte VA

. Développement à l’international (marchés et unités) .

. Montage de partenariats et de réseaux commerciaux

. Montage d'équipes en leadership

. Gestion des relations actionnaires



• Excellence opérationnelle : Culture et outils LEAN | Organisations apprenantes.

• Processus d'entreprise et organisation industrielle.



Mes compétences :

Architecture serveur et web

Digitalisation des processus

Microsoft Office

ERP|bases de données Déploiement Administration

Excellence Opérationnelle

Management de projet