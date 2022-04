Erik REBOTTON

Professionnel de l'exploitation d'unités à feu continu en milieu contraignant, j'ai parfaitement intégré tous les aspects du métier en élargissant mon registre à chacune des occasions qui m'ont été données à l'interieur de mes postes successifs.

je suis reconnu pour ma capacité d'analyse de dysfonctionnements et pour l'établissement de plan d'action visant un retour à la norme.

J'ai besoin d'avoir des objectifs clairs et une fois cadré et parfaitement défini , toute mon énergie sera mise au service de l'atteinte de l'objectif dans les délais en respectant les contraintes liées à l'activité de mon environnement.



Mes objectifs pour le futur sont de valoriser mes expériences et de mettre au service d'une structure à taille humaine mes compétences croisées exploitation/maintenance.



Mes compétences :

Formation