FORMATION PROFESSIONNELLE :COMPTABLE/GESTIONNAIRE





EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :



-Depuis Septembre 2007 :EMPLOYÉ à EXPRESS UNION FINANCE S.A



-Septembre 2007 – Novembre 2008 : intérim Responsable d'agence région du centre et du littoral Cameroun



-Décembre 2008 – Janvier 2009 :assistance technique pour implantation de l’entreprise EXPRESS UNION S.A en République Centrafricaine

-Tâches effectuées :

Assistance auprès du DG pour préparation lancement commercial des Agences

Assistance pour la sélection et entretient des candidats ainsi que des Agents commerciaux

Formation théorique/Pratique des agents retenus.



-Février 2009 –Novembre 2010 : Responsable d’Agence de Berberati (Sud-Ouest de la R.C.A)

-Tâches effectuées :

< Gestion des opérations Bancaires

< Gestion des opérations de transfert d’argent

< Planification, prévision, anticipation

< Organisation du travail d'équipe, du fonctionnement de l'agence

< Contrôle et validation des Objectifs

< Créativité et innovation

< Information et Communication

< Négociation et Prise de Décision

-Novembre 2010- Février 2012 : Auditeur/Inspecteur Express Union RCA

-Mars 2012- a nos jours : Comptable au Crédit Communautaire d'Afrique



QUALITÉS PROFESSIONNELLE :

-Organisation et Rigueur : pour exécuter les tâches administratives liées aux objectifs à atteindre

-Qualités Relationnelles : pour communiquer au sein du service

-Dynamisme et Réactivité : pour déceler et régler les dysfonctionnements

-Facilité d'adaptation et de compréhension

-Autonome : quant à la fiabilité de ma personne et la capacité a prendre les responsabilités

-Esprit d'équipe



Mes compétences :

Achat

Administratif

Contrôler

Diriger

Organiser

Planifier

traitement administratif

Vente