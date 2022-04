Erik STEBLER

Directeur général de la société REPPLUS située à ROSNAY (51). Nous sommes fabricants d'arbres expansibles pneumatiques, produits utilisés dans le domaine de l'enroulage et du déroulage de bobines. Nous sommes également distributeur pour la France de produits mécaniques tels que les joints tournants ou les éléments de serrage. L'entreprise compte 13 personnes et tend à se développer vers de nouveaux marchés, notamment l'Allemagne et les pays scandinaves.