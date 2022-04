Erik VANROMPAY

J'innove l'innovation !



- en tant que Directeur Général de PNO, premier cabinet en financement public européen

- en tant que Porte-parole du groupe "Innovation de rupture" de la Commission européenne



Pour lire mes articles : http://tinyurl.com/pnofrance

Pour mon cv : http://tinyurl.com/vanrompay



Alliant une formation d’ingénieur à l’INSEAD, un esprit entrepreneur et des expériences en France et à l’International, Erik Van Rompay est devenu un des meilleurs experts européens en innovation. Ses 5 années chez Walt Disney Imagineering, la réalisation de plusieurs projets industriels pour Ford Motors Co, Volvo, Daf Trucks et Rolls Royce, la création de 5 startups ainsi qu’une formation lui permettent de maitriser toute la problématique de la startup jusqu’au grand groupe industriel. A la direction générale de PNO France, il passe maître en innovation pour transformer avec son équipe européenne, les ambitions de ses clients en de « vrais » projets innovants.Sollicité par le monde entrepreneurial, Erik Van Rompay publie régulièrement des articles et participe à de nombreuses conférences.



