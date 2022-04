Erik VIMOND

Etandex est la principale entreprise indépendante de travaux spéciaux en France.

Fortement axée sur le développement technique, la société met en oeuvre des procédés innovants dans les domaines du génie civil et du bâtiment.



J'interviens dans le choix des techniques à appliquer et leur mise en oeuvre. J'établis les procédures d’exécution et je réalise , à la tête du bureau d'étude les plans et détails nécessaires à la réalisation des chantiers.



J'organise le retour d'information afin d'améliorer nos techniques et je participe, au sein de notre direction technique, au développement de procédés nouveaux.



Spécialisé dans l'étanchéité, la réparation et le renfort d'ouvrages neufs ou anciens, j'interviens sur des piscines publiques, des ponts métalliques, des ouvrages d'art en maçonnerie, des tunnels etc.



Mon travail nécessite que je me déplace sur les chantiers où qu'ils soient.



Mes compétences :

Conception

Dessin

Génie civil

Travaux publics