Erika FRANÇOIS-MIOT

Après avoir suivi des études juridiques, je me suis spécialisée en droit de la mer à l’Université du Havre. Après une expérience réussie chez MARTIN ET BOULART, j’ai eu l’opportunité de découvrir le domaine du transport dans son ensemble. J’ai apprécié le rythme soutenu de travail et l’interaction avec les différents intervenants. J’ai donc décidé de compléter mon cursus en intégrant une formation d’assistant commercial import/export avec la CCI.

Cette formation me permet entre autres de maitriser les conditions de vente à l’international avec les incoterms 2010, de connaitre la chaîne logistique, le droit des contrats ainsi que la négociation clients.



De plus, un séjour d’un mois à l’école de Portsmouth en immersion totale m’a permis de perfectionner mon anglais. Je suis donc tout à fait à même de gérer les contacts au niveau international.



Rigueur et esprit de synthèse associés à une attitude positive et ma volonté de m'impliquer dans les tâches que vous pourriez me confier feront de moi un élément productif au sein de votre entreprise.



Par ailleurs, mes précédents employeurs ont apprécié ma capacité à prendre des initiatives en toute autonomie, mon organisation et mon sens des relations humaines. Désormais, ce sont ces qualités que j’aimerais mettre au service de vos services en intégrant vos équipes pour mener à bien vos projets.



Mes compétences :

Gestionnaire

Transport

Juriste

Droit maritime

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Import/Export

Audit