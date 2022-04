Erismene CHARLES

Je suis apte à réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d'un Système d'Information.



Qualités personnelles

- Excellent relationnel, capacité d'écoute, esprit d'équipe.

- Rigoureuse, dynamique et méthodique.



j'ai pu apprendre lors de mes expériences professionnelles à gérer les priorités et rendre compte du travail effectué.



Gestion de projets on-line /off-line et informatique

- Écouter, analyser et définir les besoins.

- Gérer, communiquer et travailler en équipe.

- Étudier l'avant projet et le finaliser.

- Planifier un projet sur Microsoft Project/Gantt Project



- Gérer les risques en amont et en aval d'un projet.

- Respecter les coûts et les délais.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique