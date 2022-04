Ermes FACCINI

J aime les gens et le contact,dans le monde du demenagement,lorsque une porte s ouvre on ne sais jamais se que l on va trouver derriere,se qui oblige a faire fi de tous les a prioris,la monotonie n existe pas dans se metier,il faut s adapter en permanence.

un metier dont on ne sais pas vraiment ou il commence et ou il fini.



"le jour ou il n en sera plus ainsi il ne sera plus pour moi"



Mes compétences :

Commercial

Commercial grands comptes

Déménagement

Grands comptes

Logistique

Organisation

Transport