Ernest Blondel KAKEU

Cinquième année d’expérience

Expérimenté en dimensionnement et maintenance des groupes électrogènes, des chambres froides et des chariots élévateurs.

Actuellement, je travaille pour Halliburton dans le department Completion









Mes compétences :

Maintenance des systèmes industriels

Gestion des stocks

Gestion et organisation de la maintenance

• Dimensionnement des systèmes industriels

Gestions des projets industriels

Diagnostic des équipements électromécaniques

Instrumentation et régulation

Développement des applications de GMAO et de GPAO

Gestion de la production

• Bonnes connaissances en DAO et CAO