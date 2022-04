Ernest DIJKMAN

Je suis Néerlandais et depuis quatre années je vis en France avec mon épouse française. J’ai la chance d’avoir travaillé au sein de différent service export. Je suis polyglotte. Je parle très bien Allemand, Anglais, Néerlandais natif et Français.

De plus, grâce à mes différents postes, j’ai acquis une grande maturité commerciale : L’analyse chiffrée de dossier ou la création de nouveaux projets est un exercice complexe dans lequel je suis serein. En effet, je suis en constante recherche pour améliorer, développer et concrétiser un projet (produit ou relation publique). La prospection et la négociation est pour moi un savoir-faire dans lequel je m’épanouie pleinement.

Enfin, Je suis autant à l’aise et performant pour travailler au sein d’équipe qu’en toute autonomie.



Mes compétences :

Commerce international

Néerlandais, Anglais, Allemand et Francais

Audioprothésiste

Commercial export

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel