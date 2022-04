Ernest DJENGUE ESSAKA

Je suis un jeune camerounais, titulaire d'un Brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion des entreprises à la base d'un baccalauréat G2, et une licence en Comptabilité finance audit, j'ai effectué de nombreux stages académiques et professionnels et j'ai travaillé à la société de transport camerounais( TRANSAC SARL comme comptable pendant 02 années et je suis actuellement Agent du service des réclamations au département du contrôle interne à Ecobank Cameroun.



Mes compétences :

Finance de marché

Analyse financière

Audit comptable

Comptabilité

Gestion financière et comptable

Finance d'entreprise