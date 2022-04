Ernest LAM

Le Cloud Computing est un carrefour incontournable dans le futur développement des systèmes informatiques. Conscient de cette évolution majeure dans le domaine IT, je contribue à developper les valeurs ajoutées dans le secteur Cloud Computing en travaillant sur les solutions IAAS, PAAS , SAAS et Cloud Brokering.



Mission auprès des clients:

- Inventaire et cartographie des SI

- Déterminer les critères d'éligibilité Cloud pour préparer le client à la migration

- Définir le catalogue de services avec le client

- Evaluer les solutions techniques selon le contexte et les environnements du client

- Réalisation des POC pour valider les choix technologiques

- Établir les plans de migrations vers le Cloud

- Choisir des fournisseurs Cloud publiques ou des prestataires Cloud privés

- Accompagner les entreprises à migrer leurs parcs dans l'environnement Cloud

- Normaliser et industrialiser la démarche

- Fournir un support technique basé sur des exemples d'implémentation

- Concevoir des solutions de sauvegardes et PRA sur le Cloud

- Supervision de Cloud hybride

- Solutions d'hybridation du stockage

- Expertise technique AWS et OpenStack



Mes compétences :

OpenStack

Websphere

MySQL

Weblogic

RabbitMQ

MongoDB

HAProxy

Jamcracker

Usharesoft

Apache

Tomcat

Terracotta

Sateliz

Introscope

Dynatrace

LoadRunner