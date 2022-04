Ernest Lemanois DETI

Issue d'un parcours un peu atypique, je m'inscris aujourd'hui dans un cadre administratif et de gestion. Orienté client, mon attrait pour cette activité s'est beaucoup développé. J'ai énormément appris de toutes mes expériences professionnelles. Que ce soit dans l'Enseignement, la Communication et la PAO, l'Assistanat, l'informatique industrielle. Evidemment, ces domaines, pour moi, sont intimement liés.

Fort de mes expériences professionnelles, je suis actuellement en mesure de répondre aux responsabilités qui me sont confiées et de fournir une prestation spécifique et sur-mesure en matière de service, conseil et expertise. Mon défaut: je suis trop attaché à la satisfaction client. Je me décline en polyvalence, en esprit d'initiative et en ouverture.

VIADEO étant un excellent outil de mise en relation, je souhaite par ce biais enrichir mon réseau de connaisances professionnelles et, pourquoi pas, y concrétiser une future collaboration.



Directeur de la Communication, Redaction administrative, Technique d'expression, Assistant administratif, Assistant DRH, Assistant chef atelier PAO Designer, Maitre de cérémonie, conférence, SG ONGs... Je viens de me découvrir des aptitudes en informatique industrielle.



• Elaboration des plannings de travail du personnel,

• Gestion de l’administratif (Rédaction des courriers, enregistrement)

• Négociation auprès des fournisseurs et entretien des relations.

• Tenue d’agenda de la direction.

• Rédaction des courriers administratifs et enregistrement du courrier

Organisation des réunions, prise de note dans les réunions de direction, comité de direction et conseil d’administration.

•Organisation et rédaction des comptes-rendus de direction, comite de direction et conseil d’administration.

•Aide à la prise de décisions et résolutions de problèmes.

• Management et encadrement d’équipe

• Sens des Responsabilités, et autonome dans mes fonctions.

• Gestion complète du service , gestion des séminaires et groupes

• Gestion des débiteurs, factures, encaissements, relances

• Gestion fin de mois : ratio, inventaires, statistiques, Journal de ventes,

• Maîtrise de toute la suite Office et open office

• Elaboration de programmes pédagogiques adaptés: manuels de formation

• redaction et animation de journal interne

• Préparation des contrats de travail et de test de recrutement

• Français courant, Anglais Moyen, Espagnol Moyen

• Creation de memento des procédures qui a permis ainsi à tout un chacun de s'approprier les nouveaux process et à assurer ainsi une traçabilité qui n'exitait pas.

• Qualités humaines: je sais observer, analyser, convaincre et amener un groupe à atteindre l'objectif professionnel en développant l'adhésion, la création et l'innovation.

• De 1992 à ce jour, j'ai plus de 15 ans d'expériences variées...



Mes compétences :

Assistant de gestion

climat social

Communication

Culture

Enseignement

Gestion RH

Graphisme

Informatique

Journalisme

Paie

Rédaction

Rédaction administrative