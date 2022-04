Né en 1968 à Lassa-Houdé, préfecture de la Kozah, dans le nord du Togo

Etudes primaires et secondaires à Lassa-Houdé puis à Pya, sanctionnées par un baccalauréat série C en 1990

Etudes universitaires à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FaSEG) de l'Université du Bénin (actuelle Université de Lomé), sanctionnées par une Maîtrise ès-Sciences de gestion en 1995.



Mes compétences :

Comptabilité hôtelière

Comptabilité générale (entreprise commerciale)

Fiscalité locale des entreprises