Salut à tous

très heureux de faire partis de VIADEO je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans d'autres structures qui voudraient bien de moi, j'ai une forte experience dans le domaine de la gestion comptable, le gestion commerciale, le gestion de la paie, la gestion des immobilisations , la gestion sociale et fiscale.alors si tu as une opportunité ne manque pas de me contacter.