Ernest SOFFACK

Je suis Ernest Parfait Soffack, élève ingénieur en MINES ET CARRIERES à l'Institut Mines et des Industries Pétrolières de Kaélé, le chef lieux du Département de Mayo Kani à l'Extreme-Nord Cameroun: actuellement à ma deuxième année de formation pour un cycle de trois ans qui sera sanctionné par un diplome d'ingénieur de Travaux en mines et carrières avec pour soucis actuel la recherche d'un stage académique qui compte pour une unité de valeur dans ma formation. Merci d'avance pour vos propositions de stage.