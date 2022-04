Ernho MOUALOUANGO MICHONET

Titulaire d’un Btech (Bac+4) en Logistique et d’une expérience de 3 ans en qualité d’assistant- logistique dans les secteurs logistique et communication, je suis ouvert un poste de Logisticien, assistant-logistique dans ce domaine de competence.

Je parle Anglais et Francais et je dispose d'un permis de conduire "gabonais" et d'un passeport valide. Je suis disponible et ouvert a toute offre.



Mes compétences :

Simulink

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe