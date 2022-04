Erol CAGLIYAN

Je suis développeur informatique spécialisé dans le web, les bases de données et la programmation orientée objet.



Je parle anglais et maitrise les outils de bureautique et de PAO.



J'ai également de l'expérience dans l'administration de réseau, l'hébergement de site internet et la programmation assembleur.



Mes compétences :

SQL

Indesign CS5

JavaScript/Ajax

Actionscript

JAVA

Administrateur réseau

Photoshop

ASM

Illustrator

Php/mysql

Assembleur et monteur pc bureau

Visual basic

Virtualisation

Word

Flash

C#

Script Shell

DNS management

Html/css

Access

Netbeans

C++

Excel

AngularJS

JQuery

REST

Bootstrap

Modx

Wordpress