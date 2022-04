Erol OZTEKIN

L'entreprise Placocentre située dans le Loiret, vous propose son sérieux et ses compétences pour tous vos travaux d'isolation de cloison ,et plafonds acoustiques.



Notre équipe de professionnels met à votre service son efficacité pour tous vos travaux neufs ou rénovations, intérieurs comme extérieurs, vos poses de menuiseries, cloisons, fenêtres.

Pour une bonne isolation, nous utilisons différentes techniques comme le flocage ou l'isolation projetée, et différents matériaux tels que la laine de verre, à vous de nous communiquer vos préférences.



Nous vous apportons les meilleures solutions pour tous vos projets relevant des domaines de la plâtrerie et des plafonds.



Contactez la société Placocentre pour tous conseils, nous sommes à votre disposition.



Mail: placocentre@gmail.com



Tel : 06.48.52.42.13