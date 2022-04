Erol SERTKAYA

J'installe différents carrelages et revêtements sous forme de dalles ou de carreaux en grès, porcelaine, marbre, pierre, ardoise, plastique, faïence, pâte de verre....Je travaille aussi bien chez les particuliers que dans les logements collectifs et les équipements publics.

Je suis un ouvrier rigoureux aimant peaufiner les finitions et comblés par les réalisations riches en détail, je sais faire preuve de minutie les espacements entre les carreaux ou dalles de carrelage doivent être réguliers et identiques. La rigueur s'impose!

Créatif et ingénieux font aussi partis de mes atouts...







Mes compétences :

Autonomie

Créativité

Esprit d'équipe

Rigueur