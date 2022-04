Erol YILDIRIM

Passionné de maquettes numériques et des outils dédiés au BIM, je propose mon expertise et mes services en qualité d'Architecte Coordinateur BIM, content manager.



Expert de l’outil Revit je suis garant son fonctionnement et de son usage au long des projets. Je réalise des audits de maquettes numériques afin d’en améliorer son exploitation et diffusion par les corps de métiers.



Compétiteur de nature, j’aime relever de nouveaux défis, à dégrossir les apparences complexes pour à des solutions harmonieuses.

Erol YLDIRIM



Mes compétences :

Revit architecture

Microsoft Excel

AutoCAD

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Rhino3d

Adobe Photoshop