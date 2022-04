Eros NGOUBILI

Je suis Eros, 33 ans célibataire,dynamique souriant challenger

après Alice tele2 numéricable bouygues sfr et Orange j'entame ma 15 ieme année (cette année)dans les télécoms chez Cloud Eco .

En dehors de ma vie professionnelle j'aime courir tous les matin (5h) j'ai participé à plusieurs marathon de Paris ce qui me permet de toujours aller au delà de mes limites de mes objectif fixé.

Grand fan de basket-ball américain (nba), je joue de la guitare , Jaime la lecture et je suis un papa heureux de 3 enfants.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Chasse de tête

Dynamique

Esprit d'équipe

Pugnace

Esprit d'initiative