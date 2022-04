Mesdames et Messieurs,



nous sommes heureux de vous offrir des activités professionnels.

Qui sont les suivantes:



- ventes location et réparation de matériel de manutention /chariot élévateur électrique et diesel - nacelle - trans palette..



- Maintenance électronique industrielle /variateur de vitesse - système de commande..



- Maintenance industrielle.



- travaux de chaudronnerie.



avec nos salutations et remerciements



pour plus d'info contactez nous tél+212(0)667 953 514