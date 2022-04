Je suis Soufiane Erraji, titulaire d'un diplôme d'école de commence au sein de l'Ecole nationale de commerce et de gestion au Maroc en Gestion financière et comptable. Je suis à la recherche d'une première expérience dans le monde de la finance et de la comptabilité.



Mes compétences :

Finance de marché

Comptabilité générale

Analyse financière

Sales

Finance d'entreprise

Gestion de projet

Microsoft Office